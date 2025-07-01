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"Вы не увидите этой задержки": Буданов о том, повлияла ли война с Израилем на иранские поставки в россию

Киев • УНН

 • 225 просмотра

Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны, заявил, что россия не зависит от поставок из Ирана, получая в основном порох. Российское производство дронов-камикадзе уже налажено внутри страны.

"Вы не увидите этой задержки": Буданов о том, повлияла ли война с Израилем на иранские поставки в россию

россия не зависит от поставок из Ирана, а потому война Ирана и Израиля не повлияла на это. Иран поставляет россии только технологии, в основном порох. В то же время россия уже давно производит "шахеды" у себя дома. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире программы "На линии огня", передает УНН.

Мне жаль вас разочаровывать, но рф не зависит от поставок из Ирана. Из Ирана идут только компоненты, в основном это порох. Немножко медленный весь этот процесс, но скажем так, что вы серьезно не увидите этой задержки и замедления. "Шахеды" уже давно начали производить в рф, поэтому ответ прост: всерьез это никак не отразится 

- сказал Буданов.

Он подчеркнул, что россия может как-то помочь Ирану, но не сделает этого.

Может ли она, чисто технически? Да, чисто технически может. Сделает ли она это? Нет, не сделает. И этому объяснение как раз в плоскости геополитики 

- добавил Буданов.

Напомним

Иран требует от ООН признания Израиля и США ответственными за 12-дневную войну. Соответствующее письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу написал глава иранского МИД Аббас Аракчи.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Израиль
Министерство обороны Украины
Антониу Гутерриш
Организация Объединенных Наций
Шахед-136
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты
Иран
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