"Вы не увидите этой задержки": Буданов о том, повлияла ли война с Израилем на иранские поставки в россию

россия не зависит от поставок из Ирана, а потому война Ирана и Израиля не повлияла на это. Иран поставляет россии только технологии, в основном порох. В то же время россия уже давно производит "шахеды" у себя дома. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире программы "На линии огня", передает УНН.

Мне жаль вас разочаровывать, но рф не зависит от поставок из Ирана. Из Ирана идут только компоненты, в основном это порох. Немножко медленный весь этот процесс, но скажем так, что вы серьезно не увидите этой задержки и замедления. "Шахеды" уже давно начали производить в рф, поэтому ответ прост: всерьез это никак не отразится - сказал Буданов.

Он подчеркнул, что россия может как-то помочь Ирану, но не сделает этого.

Может ли она, чисто технически? Да, чисто технически может. Сделает ли она это? Нет, не сделает. И этому объяснение как раз в плоскости геополитики - добавил Буданов.

Напомним

Иран требует от ООН признания Израиля и США ответственными за 12-дневную войну. Соответствующее письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу написал глава иранского МИД Аббас Аракчи.