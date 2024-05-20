Всюди зберігаємо контроль: Зеленський обговорив із Сирським ситуацію на Харківщині та донецьких напрямках
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив ситуацію в Харківській та Донецькій областях з військовим командувачем, заявивши, що Україна всюди зберігає контроль, незважаючи на використання росією керованих авіабомб, і наголосив на необхідності додаткових систем протиповітряної оборони та нових бойових літаків.
Президент України Володимир Зеленський обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським ситуацію на Харківщині та донецьких напрямках - "всюди зберігаємо контроль", передає УНН.
Говорив сьогодні з Головкомом щодо ситуації, зокрема, на донецьких напрямках, на Харківщині. Всюди зберігаємо контроль
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За словами Глави держави, російські вбивці активно застосовують керовані авіабомби і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців на Харківщині, і в інших місцях боїв.
"Це знов і знов повертає до потреби в ППО – у додаткових системах захисту, які могли б суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для наших міст і громад. А також це стосується підготовки переходу наших Повітряних сил на нові бойові літаки", - зазначив Зеленський.
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Проте, за його словами, у цих двох завданнях оперативності вільному світові досі не вистачає.
"Але маємо все ж перспективну роботу з кількома партнерами і робимо все, щоб якнайшвидше настав той день, коли зможемо додати сили "петріотів" нашим східним областям, нашим містам, таким як Харків, як Суми та інші. Дякую всім партнерам, які розуміють цю нашу потребу та її значення – реальну стратегічну силу ППО в цій війні", - резюмував він.
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