Всюду сохраняем контроль: Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на Харьковщине и донецких направлениях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  113468 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  110894 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  182282 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  173127 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  190374 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162392 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121101 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125366 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135563 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125693 просмотра

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15 мая 2024, 10:00  •  364157 просмотра

Всюду сохраняем контроль: Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на Харьковщине и донецких направлениях

Президент Зеленский обсудил ситуацию в Харьковской и Донецкой областях с военным командующим, заявив, что Украина везде сохраняет контроль, несмотря на использование Россией управляемых авиабомб, и отметил необходимость дополнительных систем противовоздушной обороны и новых боевых самолетов.

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Всюду сохраняем контроль: Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на Харьковщине и донецких направлениях

Танки Leopard, боеприпасы и ракеты для ПВО: в Испании готовят новый пакет помощи Украине

Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины, включающий очередную партию танков Leopard, боеприпасы, зенитные ракеты для систем Patriot, системы противодействия беспилотникам и оптико-электронные системы наблюдения.

Война •   •  3359 просмотра
Танки Leopard, боеприпасы и ракеты для ПВО: в Испании готовят новый пакет помощи Украине

Украина объявила, что примет участие в Олимпиаде-2024

Украина примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, продемонстрировав свою волю и силу духа, несмотря на вызовы, связанные с российским вторжением, включая потерю более 450 спортсменов и разрушение спортивных объектов.

Война •   •  3554 просмотра
Украина объявила, что примет участие в Олимпиаде-2024

Обучение в августе и рабочие дни каждую субботу: Минобразования предоставило рекомендации по графику студентов на новый учебный год

Министерство образования и науки Украины предоставило рекомендации учреждениям высшего и профессионально-технического образования адаптировать график учебного года 2024/2025 для обеспечения экономного использования энергоресурсов.

Общество •   •  4291 просмотра
Обучение в августе и рабочие дни каждую субботу: Минобразования предоставило рекомендации по графику студентов на новый учебный год

Войска рф активно наступают на четырех направлениях, кое-где работает авиация - Генштаб

Российско-оккупационные войска сосредотачивают свои усилия на Покровском направлении, ведут активные наступательные действия на нескольких фронтах, наталкиваясь на ожесточенное сопротивление украинских войск, которые уверенно удерживают позиции и наносят противнику значительные потери.

Война •   •  6224 просмотра
Войска рф активно наступают на четырех направлениях, кое-где работает авиация - Генштаб

США не причастны к падению вертолета Раиси - Остин

Вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси разбился из-за технической неисправности, в результате чего погиб он и другие люди. В США уверяют, что не причастны к инциденту.

Новости Мира •   •  6144 просмотра
США не причастны к падению вертолета Раиси - Остин

Кипер рассказал о личной трагедии за время работы в Одесской ОГА

Гибель командира "Цунами" Александра Гостищева во время обстрела стала личной трагедией для главы Одесской областной государственной администрации Олега Кипера.

Общество •   •  9050 просмотра
Кипер рассказал о личной трагедии за время работы в Одесской ОГА

В США уверены, что предоставленные Украине ракеты ATACMS не использовали по территории рф

Соединенные Штаты уверены, что предоставленные Украине ракеты не были использованы для нанесения ударов по военным целям в россии, как об этом заявили генерал Чарльз Браун и министр обороны Ллойд Остин, и рассчитывают, что Украина продолжит использовать предоставленное ей оружие на своей территории.

Война •   •  9910 просмотра
В США уверены, что предоставленные Украине ракеты ATACMS не использовали по территории рф

Зерновой коридор и усиление защиты неба Одесской области: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Эстонии

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер встретился с эстонской делегацией, чтобы обсудить зерновой коридор, усиление противовоздушной обороны, сотрудничество в сфере диджитализации и ІТ, экономические связи между предприятиями, а также организацию отдыха детей из Одессы в Эстонии.

Война •   •  9736 просмотра
Зерновой коридор и усиление защиты неба Одесской области: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Эстонии

россияне атаковали Белозерку на Херсонщине: ранены два человека

Два человека, 74-летний мужчина и 64-летняя женщина, получили минно-взрывные ранения в результате российского обстрела села Белозерка Херсонской области 20 мая.

Война •   •  8223 просмотра
россияне атаковали Белозерку на Херсонщине: ранены два человека