Всюду сохраняем контроль: Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на Харьковщине и донецких направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским ситуацию на Харьковщине и донецких направлениях - "везде сохраняем контроль", передает УНН.

Говорил сегодня с Главкомом о ситуации, в частности, на донецких направлениях, на Харьковщине. Всюду сохраняем контроль - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

Детали

По словам Главы государства, российские убийцы активно применяют управляемые авиабомбы и в районах города Часов Яр, и на Покровском направлении, и в районе Липцев на Харьковщине, и в других местах боев.

"Это вновь и вновь возвращает к потребности в ПВО - в дополнительных системах защиты, которые могли бы существенно уменьшить сложности для наших воинов и угрозу для наших городов и громад. А также это касается подготовки перехода наших Воздушных сил на новые боевые самолеты", - отметил Зеленский.

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Однако, по его словам, в этих двух задачах оперативности свободному миру до сих пор не хватает.

"Но имеем все же перспективную работу с несколькими партнерами и делаем все, чтобы как можно быстрее наступил тот день, когда сможем добавить силы "петриотов" нашим восточным областям, нашим городам, таким как Харьков, как Сумы и другие. Спасибо всем партнерам, которые понимают эту нашу потребность и ее значение - реальную стратегическую силу ПВО в этой войне", - резюмировал он.

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