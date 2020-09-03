ВР підтримала введення штрафів для донора за приховування інформації про свої хвороби
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3649 щодо відповідальності за порушення встановленого порядку надання інформації про стан здоров’я при здійсненні донації крові та її компонентів. Відповідне рішення підтримали 244 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект закону розроблений з метою запровадження адміністративної відповідальності за порушення встановленого порядку надання донором інформації щодо стану здоров’я при здійсненні донації крові та/або її компонентів. Зокрема, це стосується приховування донором інформації або подання неправдивих відомостей про стан свого здоров’я, якщо це могло завдати шкоди здоров’ю реципієнта.
За таке правопорушення пропонується ввести відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3648 про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові.