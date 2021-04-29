ВР дала "зелене світло" реформі центрів культурних послуг

Деталі

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою визначення на законодавчому рівні загальних засад надання населенню якісних і доступних культурних послуг.

Законопроект передбачає, зокрема:

— введення у правове поле понять “державна політика у сфері культури”, “культурна послуга”, “мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами”, “центр культурних послуг”;

— перегляд та уточнення основних засад та пріоритетів державної культурної політики;

— запровадження механізмів моніторингу та оцінювання реалізації державної політики у сфері культури;

— визначення повноважень органів державної влади, спрямованих на впровадження реформи забезпечення населення культурними послугами.

Цитата:

"Прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити вжиття необхідних заходів для надання населенню якісних та доступних культурних послуг, підвищить спроможність територіальних громад у їх наданні, сприятиме модернізації наявної культурної інфраструктури відповідно до потреб конкретної громади, раціонального використання ресурсного потенціалу", - вважають автори документу.

Що було раніше

Цього тижня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону № 3718 про основні засади молодіжної політики.



