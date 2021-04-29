ВР дала "зелене світло" реформі центрів культурних послуг
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект № 4318 щодо загальних засад надання населенню культурних послуг. Відповідне рішення підтримав 281 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
Деталі
Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою визначення на законодавчому рівні загальних засад надання населенню якісних і доступних культурних послуг.
Законопроект передбачає, зокрема:
— введення у правове поле понять “державна політика у сфері культури”, “культурна послуга”, “мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами”, “центр культурних послуг”;
— перегляд та уточнення основних засад та пріоритетів державної культурної політики;
— запровадження механізмів моніторингу та оцінювання реалізації державної політики у сфері культури;
— визначення повноважень органів державної влади, спрямованих на впровадження реформи забезпечення населення культурними послугами.
Цитата:
"Прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити вжиття необхідних заходів для надання населенню якісних та доступних культурних послуг, підвищить спроможність територіальних громад у їх наданні, сприятиме модернізації наявної культурної інфраструктури відповідно до потреб конкретної громади, раціонального використання ресурсного потенціалу", - вважають автори документу.
Що було раніше
Цього тижня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону № 3718 про основні засади молодіжної політики.