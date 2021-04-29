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ВР дала "зеленый свет" реформе центров культурных услуг

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4318 относительно общих принципов предоставления населению культурных услуг. Соответствующее решение поддержал 281 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью определения на законодательном уровне общих принципов предоставления населению качественных и доступных культурных услуг.

Законопроект предусматривает, в частности:

- введение в правовое поле понятий "государственная политика в сфере культуры", "культурная услуга", "минимальные стандарты обеспечения населения культурными услугами", "центр культурных услуг";

- пересмотр и уточнение основных принципов и приоритетов государственной культурной политики;

- внедрение механизмов мониторинга и оценки реализации государственной политики в сфере культуры;

- определение полномочий органов государственной власти, направленных на внедрение реформы обеспечения населения культурными услугами.

Цитата:

"Принятие этого законопроекта позволит обеспечить принятие необходимых мер для предоставления населению качественных и доступных культурных услуг, повысит способность территориальных общин в их предоставлении, будет способствовать модернизации имеющейся культурной инфраструктуры в соответствии с потребностями конкретной общины, рациональному использованию ресурсного потенциала", - считают авторы документа.

Что было раньше

На этой неделе Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в целом проект закона № 3718 об основах молодежной политики.

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