Ворожа атака на Дніпропетровщині: поїзд Одеса - Запоріжжя відновлює рух

Рух поїзда №52 Одеса - Запоріжжя було швидко відновлено після ворожої атаки на Дніпропетровщині. Пасажири прибудуть до Запоріжжя, а поїзд у зворотному напрямку вирушить за розкладом. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, пише УНН.

Зазначається, що електропоїзд для доставки пасажирів поїзда №52 з Дніпра до Запоріжжя вже очікує на вокзалі і відправиться після повної посадки всіх пасажирів.

Укрзалізниця оперативно знайшла вагони для зворотного рейсу цього поїзда, тож відправка поїзда №52 Запоріжжя — Одеса відбудеться із Запоріжжя за графіком о 15:48 - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки також спостерігатимуться незначні затримки наступних рейсів:

№3/4 Ужгород — Запоріжжя;

№88/87 Ковель — Запоріжжя;

№128/127 Львів — Запоріжжя;

№32/31 Перемишль — Запоріжжя.

Нагадаємо

Внаслідок терористичного удару росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Пасажирів оперативно перевели в укриття, Укрзалізниця готує підмінний рухомий склад для їх доставки до Запоріжжя.