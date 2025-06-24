Ворожа атака на Дніпропетровщині: поїзд Одеса - Запоріжжя відновлює рух
Київ • УНН
Укрзалізниця оперативно відновила рух поїзда №52 Одеса - Запоріжжя після ворожої атаки на Дніпропетровщині. Пасажирів доставлять до Запоріжжя, а зворотний рейс вирушить за графіком.
Рух поїзда №52 Одеса - Запоріжжя було швидко відновлено після ворожої атаки на Дніпропетровщині. Пасажири прибудуть до Запоріжжя, а поїзд у зворотному напрямку вирушить за розкладом. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, пише УНН.
Зазначається, що електропоїзд для доставки пасажирів поїзда №52 з Дніпра до Запоріжжя вже очікує на вокзалі і відправиться після повної посадки всіх пасажирів.
Укрзалізниця оперативно знайшла вагони для зворотного рейсу цього поїзда, тож відправка поїзда №52 Запоріжжя — Одеса відбудеться із Запоріжжя за графіком о 15:48
Внаслідок ворожої атаки також спостерігатимуться незначні затримки наступних рейсів:
- №3/4 Ужгород — Запоріжжя;
- №88/87 Ковель — Запоріжжя;
- №128/127 Львів — Запоріжжя;
- №32/31 Перемишль — Запоріжжя.
Нагадаємо
Внаслідок терористичного удару росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Пасажирів оперативно перевели в укриття, Укрзалізниця готує підмінний рухомий склад для їх доставки до Запоріжжя.