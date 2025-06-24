Вражеская атака на Днепропетровщине: поезд Одесса - Запорожье возобновляет движение

Движение поезда №52 Одесса - Запорожье было быстро восстановлено после вражеской атаки на Днепропетровщине. Пассажиры прибудут в Запорожье, а поезд в обратном направлении отправится по расписанию. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.

Отмечается, что электропоезд для доставки пассажиров поезда №52 из Днепра в Запорожье уже ожидает на вокзале и отправится после полной посадки всех пассажиров.

Укрзализныця оперативно нашла вагоны для обратного рейса этого поезда, поэтому отправка поезда №52 Запорожье — Одесса состоится из Запорожья по графику в 15:48 - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки также будут наблюдаться незначительные задержки следующих рейсов:

№3/4 Ужгород — Запорожье;

№88/87 Ковель — Запорожье;

№128/127 Львов — Запорожье;

№32/31 Перемышль — Запорожье.

Напомним

В результате террористического удара россии по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, Укрзализныця готовит подменный подвижной состав для их доставки в Запорожье.