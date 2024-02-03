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Ворог завдав 131 удар по 19 населених пунктах Запоріжжя за добу

Ворог завдав 131 удар по 19 населених пунктах Запоріжжя за добу

Київ • УНН

 • 30957 перегляди

За минулу добу ворог 131 раз обстріляв 19 населених пунктів у Запорізькій області, втрат серед українських військових немає.

Упродовж минулої доби окупанти 131 раз завдали ударів по території 19 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ворожа армія 131 раз атакувала міста та села Запорізької області. Зокрема:

  • авіаудар завдала по Оріхову; 
  • з реактивних систем залпового вогню обстріляла Малу Токмачку та Залізничне; 
  • 40 БпЛА атак здійснила по Гуляйполю, Малинівці, Новоандріївці, Левадному, Чарівному, Червоному, Полтавці та П'ятихатках; 
  • 88 артилерійських ударів завдала по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Білогір'ю, Левадному, Полтавці, Плавнях, Лобковому, Степовому, Кам'янському та інших прифронтових населених пунктів.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури

йдеться у повідомленні.

Вночі над Запоріжжям знищили розвідувальний БпЛА та два "шахеди" рф17.01.24, 09:54 • 24894 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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