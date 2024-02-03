Враг нанес 131 удар по 19 населенным пунктам Запорожья за сутки

За прошедшие сутки оккупанты 131 раз нанесли удары по территории 19 населенных пунктов Запорожской области. Погибших и раненых нет. Об этом сообщил председатель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

Детали

Отмечается, что вражеская армия 131 раз атаковала города и села Запорожской области. В частности:

авиаудар нанесла по Орехову;

из реактивных систем залпового огня обстреляла Малую Токмачку и Железнодорожное;

40 БпЛА атак осуществила по Гуляйполю, Малиновке, Новоандреевке, Левадному, Чарівному, Червоному, Полтавке и Пятихатках;

88 артиллерийских ударов нанесла по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Белогорью, Левадному, Полтавке, Плавням, Лобковому, Степному, Каменскому и другим прифронтовым населенным пунктам.

Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры говорится в сообщении.

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