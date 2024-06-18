Ворог посилює фільтраційні заходи на окупованій Донеччині: названо причину
Київ • УНН
В окупованій Донецькій області ворог проводить масову фільтрацію місцевого населення віком до 60 років на лояльність до України, утримуючи їх у будівлі школи, відбираючи документи та телефони, а також змушуючи чоловіків підписувати контракти з російською армією для поповнення втрат.
На окупованій Донеччині відбувається масова перевірка місцевого населення на лояльність до України, передає УНН із посиланням на Центр нацспротиву.
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За даними Центру, в одному із сіл, які близькі до лінії зіткнення, ворог зігнав мешканців у приміщення школи. Усі віком до 60 років. При цьому у людей забрали усі засоби зв’язку та документи. А ще заборонили виходити із місця тимчасово утримання до завершення фільтрації.
Чоловікам пропонують підписання контракту із армією ворога. Адже питання поповнення масштабних втрат окупантів зараз у кремлівських терористів стоїть дуже гостро. Відомо що на росії вже закінчуються зеки, яких масово відправляють помирати в Україні, додали у Центрі.
На окупованій Херсонщині росіяни планують запустити класи для підготовки "поліцаїв" - Центр нацспротиву14.06.24, 21:41 • 18627 переглядiв