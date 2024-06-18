На оккупированной Донетчине происходит массовая проверка местного населения на лояльность к Украине, передает УНН со ссылкой на Центр нацсопротивления.

Детали

По данным Центра, в одном из сел, которые близки к линии соприкосновения, враг согнал жителей в помещение школы. Все в возрасте до 60 лет. При этом у людей забрали все средства связи и документы. А еще запретили выходить из места временного содержания до завершения фильтрации.

Мужчинам предлагают подписания контракта с армией врага. Ведь вопрос пополнения масштабных потерь оккупантов сейчас у кремлевских террористов стоит очень остро. Известно, что на россии уже заканчиваются зэки, которых массово отправляют умирать в Украине, добавили в Центре.

На оккупированной Херсонщине россияне планируют запустить классы для подготовки "полицаев" - Центр нацсопротивления