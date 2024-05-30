Ворог нарощує інтенсивність штурмових дій на Курахівському та Сіверському напрямках - Генштаб

На фронті з початку цієї доби сталося вже зросла до 69. Крім Покровського напрямку, ворог нарощує інтенсивність штурмових дій на Курахівському та Сіверському напрямках. Українські воїни наносять по противнику вогневе ураження, вживають усіх необхідних заходів для недопущення прориву нашої оборони. Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16.30 30.05.2024, пише УНН.

Від початку доби російські терористи вже п’ять разів здійснювали мінометні обстріли з території Брянської області рф по селах Чернігівщини та Сумщини. Так, по українських Клюсах били через кордон від російського Нового Свєта, по нашій Дем’янівці – з району села Хінєль (рф), по Миколаївці (Україна) – з напрямку російської Ломаковки. Село Степок Сумської області зазнало артилерійського обстрілу з "виходами" біля Репяховки (бєлгородська область рф), - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку ворог на даний час скинув уже 10 керованих авіабомб. Зокрема, два КАБи, випущені з району міста Короче Бєлгородської області рф, вдарили по українському населеному пункту Юрченкове.

На Куп’янському напрямку відбито атаку загарбників біля Синьківки. Триває бойове зіткнення в районі населеного пункту М’ясожарівка. Загальне число штурмових дій, які росіяни здійснювали з початку доби, - п’ять. По наших позиціях біля Сергіївки агресор завдав авіаудару з використанням шести некерованих ракет.

На Сіверському напрямку число бойових зіткнень за сьогодні зросло до десяти. Тривають запеклі бої в районах Роздолівки і Білогорівки.

На Краматорському напрямку триває бойове зіткнення поблизу Андріївки. Противник на цьому напрямку загалом вісім разів намагався прорвати нашу оборону. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку російські терористи завдали ударів чотирма КАБами по Торецьку, а по населеному пункту Дружба – 10 некерованими авіаракетами.

На Покровському напрямку кількість боїв і надалі залишається найвищою. Тут ворог здійснив уже 18 наступальних спроб. П’ять бойових зіткнень тривають у районі Новоолександрівки. Також наші воїни продовжують давати відсіч агресору біля Євгенівки та Уманського.

На Курахівському напрямку, де загальна кількість російських штурмів сягнула 15, найгарячіші бої тривають у районі міста Красногорівка. Три КАБи загарбники скинули по Карлівці, два – по Водяному, ще однією такою бомбою вдарили по Іллінці.

На Времівському напрямку ворог атакує Урожайне за підтримки авіації – по селу застосували два КАБи.

У Генштабі зазначили, що на решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

На Покровському напрямку противник 12 разів намагався поліпшити свої тактичні позиції, в районі села Новоолександрівка Донецької області тривають інтенсивні бої.