Враг наращивает интенсивность штурмовых действий на Кураховском и Северском направлениях - Генштаб

На фронте с начала этих суток произошло уже 69. кроме Покровского направления, враг наращивает интенсивность штурмовых действий на Кураховском и Северском направлениях. Украинские воины наносят по противнику огневое поражение, принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16.30 30.05.2024, пишет УНН.

С начала суток российские террористы уже пять раз совершали минометные обстрелы с территории Брянской области рф по селам Черниговщины и Сумщины. Так, по украинским Клюсам били через границу от русского Нового Света, по нашей Демьяновке – из района села Хинель (рф), по Николаевке (Украина) – по направлению российской Ломаковки. Село Степок Сумской области подверглось артиллерийскому обстрелу с "выходами" возле Репяховки (белгородская область рф), - говорится в сообщении.

Детали

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг в настоящее время сбросил уже 10 управляемых авиабомб. В частности, два Каба, выпущенные из района города Короче Белгородской области рф, ударили по украинскому населенному пункту Юрченково.

На Купянском направлении отражена атака захватчиков возле Синьковки. Продолжается боевое столкновение в районе населенного пункта Мясожаровка. Общее число штурмовых действий, которые россияне совершали с начала суток, - пять. По нашим позициям возле Сергеевки агрессор нанес авиаудар с использованием шести неуправляемых ракет.

На Северском направлении число боевых столкновений за сегодня возросло до десяти. Продолжаются ожесточенные бои в районах Раздолевки и Белогоровки.

На Краматорском направлении продолжается боевое столкновение вблизи Андреевки. Противник на этом направлении в общей сложности восемь раз пытался прорвать нашу оборону. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении российские террористы нанесли удары четырьмя КАБами по Торецку, а по населенному пункту Дружба – 10 неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении количество боев по-прежнему остается самым высоким. Здесь враг совершил уже 18 наступательных попыток. Пять боевых столкновений продолжаются в районе Новоалександровки. Также наши воины продолжают давать отпор агрессору возле Евгеньевки и Уманского.

На Кураховском направлении, где общее количество российских штурмов достигло 15, Самые горячие бои продолжаются в районе города Красногоровка. Три кабы захватчики сбросили по Карловке, два – по Водяному, еще одной такой бомбой ударили по Ильинке.

На Времовском направлении враг атакует Урожайное при поддержке авиации – по селу применили два кабы.

В Генштабе отметили, что на остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним

На Покровском направлении противник 12 раз пытался улучшить свои тактические позиции, в районе села Новоалександровка Донецкой области продолжаются интенсивные бои.