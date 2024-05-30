На Покровському напрямку ворог вже 12 разів намагався покращити положення, йдуть бої в районі Новоолександрівки - Генштаб
Київ • УНН
На Покровському напрямку противник 12 разів намагався поліпшити свої тактичні позиції, в районі села Новоолександрівка Донецької області тривають інтенсивні бої.
На фронті з початку цієї доби сталося вже 49 боєзіткнень, найбільш активний ворог на Покровському напрямку, де вже 12 разів намагався покращити тактичне положення. Найгарячіша зона – район села Новоолександрівка Донецької області. Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 14: 30 30 травня, пише УНН.
Від початку доби кількість бойових зіткнень зросла до 49. Найбільша активність ворога і надалі спостерігається на Покровському напрямку. Сили оборони утримують позиції та жорстко відповідають на спроби загарбників іти вперед
За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:
На Харківському напрямку відбулося два бойові зіткнення. Одну атаку противника відбито. На іншій ділянці наші підрозділи вживають активних заходів вогневого ураження російських загарбників.
На Куп’янському напрямку кількість штурмових спроб окупантів зросла до трьох. Триває бойове зіткнення в районі населеного пункту Іванівка.
Противник сьогодні активний і на Сіверському напрямку. Тут російські загарбники вже сім разів ходили в атаку. Триває відбиття трьох ворожих штурмів поблизу Роздолівки, ще один бій триває в районі Білогорівки. Українські воїни дають відсіч окупантам, ситуація під контролем.
На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень за сьогодні збільшилася до шести. Штурмові дії росіян поблизу Калинівки, Кліщіївки і Нового відбиті. Продовжується бій біля Андріївки.
На Покровському напрямку агресор підтримує високу інтенсивність атак та вже 12 разів намагавсь покращити тактичне положення. Найгарячіша зона на мапі бойових дій – район села Новоолександрівка Донецької області, де на даний час наші воїни відбивають три ворожі штурми. Також тривають бої поблизу Євгенівки та Уманського. Зупинено атаку окупантів у напрямку населеного пункту Прогрес.
На Курахівському напрямку Сили оборони цієї доби відбивали вже вісім ворожих атак. Два бойові зіткнення тривають у районі Красногорівки, де росіяни намагаються прорвати наші рубежі оборони.
Також два бої продовжуються біля Урожайного. Загалом на Времівському напрямку ворог сьогодні тричі вдавався до атак.
Три бойові зіткнення тривають на Оріхівському напрямку. Тут підрозділ противника проводить штурм із Мирного на Малі Щербаки. Ще одне місце протистояння – поблизу села Новоандріївка. Ситуація контрольована, росіяни отримують гідну відсіч.
На Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень на лівобережних плацдармах зросла до трьох;
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
"Наші воїни напоготові, щоб зламати наступальні плани ворога", - вказали у Генштабі.
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