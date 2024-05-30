На Покровском направлении враг уже 12 раз пытался улучшить положение, идут бои в районе Новоалександровки - Генштаб

На фронте с начала этих суток произошло уже 49 боестолкновений, наиболее активный враг на Покровском направлении, где уже 12 раз пытался улучшить тактическое положение. Самая горячая зона-район села Новоалександровка Донецкой области. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 14:30 30 мая, пишет УНН.

С начала суток количество боевых столкновений возросло до 49. Наибольшая активность врага и в дальнейшем наблюдается на Покровском направлении. Силы обороны удерживают позиции и жестко отвечают на попытки захватчиков идти вперед - говорится в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения. Одна атака противника отбита. На другом участке наши подразделения принимают активные меры огневого поражения российских захватчиков.

На Купянском направлении количество штурмовых попыток оккупантов возросло до трех. Продолжается боевое столкновение в районе населенного пункта Ивановка.

Противник сегодня активен и на Северском направлении. Здесь российские захватчики уже семь раз ходили в атаку. Продолжается отражение трех вражеских штурмов вблизи Раздоловки, еще один бой продолжается в районе Белогоровки. Украинские воины дают отпор оккупантам, ситуация под контролем.

На Краматорском направлении количество боевых столкновений за сегодня увеличилось до шести. Штурмовые действия россиян вблизи Калиновки, Клещеевки и Нового отбиты. Продолжается бой возле Андреевки.

На Покровском направлении агрессор поддерживает высокую интенсивность атак и уже 12 раз пытался улучшить тактическое положение. Горячая зона на карте боевых действий - район села Новоалександровка Донецкой области, где в настоящее время наши воины отражают три вражеских штурма. Также продолжаются бои вблизи Евгеновки и Уманского. Остановлена атака оккупантов в направлении населенного пункта Прогресс.

На Кураховском направлении Силы обороны в эти сутки отражали уже восемь вражеских атак. Два боевых столкновения продолжаются в районе Красногоровки, где россияне пытаются прорвать наши рубежи обороны.

Также два боя продолжаются возле Урожайного. Всего на Времовском направлении враг сегодня трижды прибегал к атакам.

Три боевых столкновения продолжаются на Ореховском направлении. Здесь подразделение противника проводит штурм из Мирного на Малые Щербаки. Еще одно место противостояния - вблизи села Новоандреевка. Ситуация контролируемая, россияне получают достойный отпор.

На Приднепровском направлении количество боевых столкновений на левобережных плацдармах возросло до трех;

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

"Наши воины наготове, чтобы сломать наступательные планы врага", - сказали в Генштабе.

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