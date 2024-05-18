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Вночі та вранці українська енергосистема отримувала аварійну допомогу з трьох країн - Міненерго

Вночі та вранці українська енергосистема отримувала аварійну допомогу з трьох країн - Міненерго

Київ • УНН

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Вночі та вранці Україна отримала аварійні поставки електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

На запит України уночі та вранці 18 травня здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, пише УНН.

Сьогодні у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога на запит України не залучалася. Водночас у вечірні години обмежувалися споживачі.

У денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі - отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Зазначається, що з 19:00 до 24:00 в усіх регіонах плануються обмеження промислових споживачів. При цьому відключення побутових споживачів наразі не передбачається.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Вночі у Полтавській та Харківській областях ворожі дрони атакували енергетичні об’єкти. Без постраждалих. Однак є пошкодження обладнання, наслідки уточнюються.На Донеччині під час обстрілу вимикалась повітряна лінія обленерго, внаслідок чого знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі.

CТАН МЕРЕЖ

На Донеччині з технологічних причин короткостроково вимикалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалися дві шахти (людей на поверхню не виводили) та побутові споживачі. Всіх споживачів заживлено.

ІМПОРТ/ ЕКСПОРТ

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 20 411 МВт*год. Експорту не передбачається.

Нагадаємо

Міністерство енергетики обговорює можливість підвищення тарифів на електроенергію для забезпечення коштів на підготовку до наступного опалювального сезону, оскільки прогнозується значний дефіцит через російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Економіка
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
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