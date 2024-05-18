Ночью и утром украинская энергосистема получала аварийную помощь из трех стран - Минэнерго

На запрос Украины ночью и утром 18 мая осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, пишет УНН.

Сегодня в ночные и утренние часы по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши, - говорится в сообщении.

Детали

За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом. Аварийная помощь по запросу Украины не привлекалась. В то же время в вечерние часы ограничивались потребители.

В дневные часы Украина оказывала аварийную помощь Польше - получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.

Отмечается, что с 19:00 до 24:00 во всех регионах планируются ограничения промышленных потребителей. При этом отключение бытовых потребителей пока не предвидится.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ

Ночью в Полтавской и Харьковской областях вражеские дроны атаковали энергетические объекты. Без пострадавших. Однако есть повреждения оборудования, последствия уточняются. В Донецкой области во время обстрела выключалась воздушная линия облэнерго, в результате чего обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители.

СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

В Донецкой области по технологическим причинам краткосрочно отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточивались две шахты (людей на поверхность не выводили) и бытовые потребители. Все потребители запитаны.

ИМПОРТ/ ЭКСПОРТ

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 20 411 МВт*ч. Экспорта не предвидится.

Напомним

Министерство энергетики обсуждает возможность повышения тарифов на электроэнергию для обеспечения средств на подготовку к следующему отопительному сезону, поскольку прогнозируется значительный дефицит из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.