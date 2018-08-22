Влада Маріуполя зафіксувала зростання кількості отруєнь алкоголем серед дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Маріупольські медики щомісяця фіксують понад десять алкогольних отруєнь серед дітей. Про це повідомила начальник управління охорони здоров'я Маріупольської міської ради Світлана Макарова під час засідання сесії міськради, передає УНН.
"Останнім часом, особливо під час літніх канікул, ми стали відзначати значне зростання алкогольних отруєнь серед дітей. Це катастрофа. До 10 випадків на місяць ми реєструємо алкогольних отруєнь серед дітей. Діти у тяжкому стані, вони перебувають в реанімаційному відділенні Маріупольської територіального медичного об'єднання здоров'я дитини і жінки. Нонсенс. Такого стану медичні працівники не спостерігали багато років", - розповів вона.
Як повідомляв УНН, в Україні 85% дітей віком до 18 років вживають алкогольні напої.