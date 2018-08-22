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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Влада Маріуполя зафіксувала зростання кількості отруєнь алкоголем серед дітей

Київ • УНН

 • 7682 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Маріупольські медики щомісяця фіксують понад десять алкогольних отруєнь серед дітей. Про це повідомила начальник управління охорони здоров'я Маріупольської міської ради Світлана Макарова під час засідання сесії міськради, передає УНН.

Влада Маріуполя зафіксувала зростання кількості отруєнь алкоголем серед дітей

"Останнім часом, особливо під час літніх канікул, ми стали відзначати значне зростання алкогольних отруєнь серед дітей. Це катастрофа. До 10 випадків на місяць ми реєструємо алкогольних отруєнь серед дітей. Діти у тяжкому стані, вони перебувають в реанімаційному відділенні Маріупольської територіального медичного об'єднання здоров'я дитини і жінки. Нонсенс. Такого стану медичні працівники не спостерігали багато років", - розповів вона.

Як повідомляв УНН, в Україні 85% дітей віком до 18 років вживають алкогольні напої.

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