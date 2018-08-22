Власти Мариуполя зафиксировали рост количества отравлений алкоголем среди детей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Мариупольские медики ежемесячно фиксируют более десяти алкогольных отравлений среди детей. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Мариупольского городского совета Светлана Макарова во время заседания сессии горсовета, передает УНН.
“Последнее время, особенно во время летних каникулов, мы стали отмечать значительный рост алкогольных отравлений среди детей. Это катастрофа. До 10 случаев в месяц мы регистрируем алкогольных отравлений среди детей. Дети в тяжелейшем состоянии, они находятся в реанимационном отделении Мариупольского территориального медицинского обьединения здоровья ребенка и женщины. Нонсенс. Такого состояния медицинские работники не наблюдали многие годы”, — рассказал она.
Как сообщал УНН, в Украине 85% детей в возрасте до 18 лет употребляют алкогольные напитки.