Власти Мариуполя зафиксировали рост количества отравлений алкоголем среди детей

“Последнее время, особенно во время летних каникулов, мы стали отмечать значительный рост алкогольных отравлений среди детей. Это катастрофа. До 10 случаев в месяц мы регистрируем алкогольных отравлений среди детей. Дети в тяжелейшем состоянии, они находятся в реанимационном отделении Мариупольского территориального медицинского обьединения здоровья ребенка и женщины. Нонсенс. Такого состояния медицинские работники не наблюдали многие годы”, — рассказал она.

Как сообщал УНН, в Украине 85% детей в возрасте до 18 лет употребляют алкогольные напитки.