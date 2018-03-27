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Визначились пари плей-оф чоловічої баскетбольної Суперліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Трьома поєдинками закінчився регулярний чемпіонат Суперліги Парі-Матч, які визначили остаточне становище команд перед 1/4 фіналу плей-оф, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

В заключних зустрічах регулярного чемпіонату “Черкаські Мавпи” вдома розгромили “Хімік” 99:67, харківський “Авантаж-Політехнік” святкував перемогу над “Миколаєвим” — 92:90, а “Запоріжжя” зазнали гостьового фіаско у протистоянні з “Дніпром” — 77:97.

Таким чином, з першого місця до плей-оф пробився БК “Дніпро” (25 звитяг і 3 поразки) і зіграє в чвертьфіналі проти 8-ї команди “Запоріжжя” (6/22).

Інші пари виглядають так:

“Черкаські Мавпи” (2 місце “регулярки”) — “Авантаж-Політехнік” (7);

“Будівельник” (3) — “Миколаїв” (6);

“Хімік” (4) — “БІПА” (5).

Додамо також, пари за участі “Хіміка”, “Мавп” і “Будівельника” проведуть стартові ігри 1/4 фіналу 29-го березня. “Дніпро” розпочне серію плей-оф 30-го березня.

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