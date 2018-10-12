Військові назвали кількість “уклоністів” від строкової служби в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Києві із понад 50 тисяч чоловіків призовного віку ухиляються від призову на строкову службу майже 80%. Про це сьогодні на брифінгу повідомив військовий комісар Київського міського військового комісаріату Сергій Клявін, передає кореспондент УНН.
“Місто Київ має призвати (цієї осені — ред.) на строкову службу 744 громадянина. На даний час у нас на обліку знаходиться 89 420 громадян. З них підлягає призову 57 549 чоловік. Разом з тим, ухиляється від призову на строкову військову службу станом на сьогодні 33 618 чоловік... Тобто своєчасно до військового комісаріату не з’являються практично відсотків 80”, — сказав Клявін.
За його словами, вказана цифра “уклоністів” — це ті люди, матеріали на яких передано до правоохоронних органів для розшуку і притягнення до відповідальності як адміністративної, так і кримінальної в залежності від тяжкості проступку.
Продовжуючи тему, Калявін зазначив, що станом на 11 жовтня Київ відправив у війська 114 громадян.
Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні стартував осінній призов. Цього року він триватиме на місяць довше — до грудня.