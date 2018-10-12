Військові назвали кількість “уклоністів” від строкової служби в Києві

“Місто Київ має призвати (цієї осені — ред.) на строкову службу 744 громадянина. На даний час у нас на обліку знаходиться 89 420 громадян. З них підлягає призову 57 549 чоловік. Разом з тим, ухиляється від призову на строкову військову службу станом на сьогодні 33 618 чоловік... Тобто своєчасно до військового комісаріату не з’являються практично відсотків 80”, — сказав Клявін.

За його словами, вказана цифра “уклоністів” — це ті люди, матеріали на яких передано до правоохоронних органів для розшуку і притягнення до відповідальності як адміністративної, так і кримінальної в залежності від тяжкості проступку.

Продовжуючи тему, Калявін зазначив, що станом на 11 жовтня Київ відправив у війська 114 громадян.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні стартував осінній призов. Цього року він триватиме на місяць довше — до грудня.