Военные назвали количество "уклонистов" от срочной службы в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Киеве из более 50 тысяч мужчин призывного возраста уклоняются от призыва на срочную службу почти 80%. Об этом сегодня на брифинге сообщил военный комиссар Киевского городского военного комиссариата Сергей Клявин, передает корреспондент УНН.
“Город Киев должен призвать (этой осенью — ред.) на срочную службу 744 гражданина. В настоящее время у нас на учете находится 89 420 граждан. Из них подлежит призыву 57 549 человек. Вместе с тем, уклоняется от призыва на срочную военную службу на сегодня 33 618 человек... То есть своевременно в военный комиссариат не являются практически процентов 80”, — сказал Клявин.
По его словам, указанная цифра “уклонистов” — это те люди, материалы на которых переданы в правоохранительные органы для розыска и привлечения к ответственности как административной, так и уголовной в зависимости от тяжести проступка.
Продолжая тему, Калявин отметил, что по состоянию на 11 октября Киев отправил в войска 114 граждан.
Напомним, с 1 октября в Украине стартовал осенний призыв. В этом году он продлится на месяц дольше — до декабря.