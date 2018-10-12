Военные назвали количество "уклонистов" от срочной службы в Киеве

“Город Киев должен призвать (этой осенью — ред.) на срочную службу 744 гражданина. В настоящее время у нас на учете находится 89 420 граждан. Из них подлежит призыву 57 549 человек. Вместе с тем, уклоняется от призыва на срочную военную службу на сегодня 33 618 человек... То есть своевременно в военный комиссариат не являются практически процентов 80”, — сказал Клявин.

По его словам, указанная цифра “уклонистов” — это те люди, материалы на которых переданы в правоохранительные органы для розыска и привлечения к ответственности как административной, так и уголовной в зависимости от тяжести проступка.

Продолжая тему, Калявин отметил, что по состоянию на 11 октября Киев отправил в войска 114 граждан.

Напомним, с 1 октября в Украине стартовал осенний призыв. В этом году он продлится на месяц дольше — до декабря.