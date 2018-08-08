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Витік азотної кислоти на Дніпропетровщині: роботи з нейтралізації завершені

Витік азотної кислоти на Дніпропетровщині: роботи з нейтралізації завершені

Київ • УНН

 • 12155 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Роботи з нейтралізації місця витоку азотної кислоти на Дніпропетровщині були завершені напередодні ввечері. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

"Підрозділами ДСНС за допомогою розпилених водяних струменів було створено водяну завісу для осадження парів азотної кислоти. Залучено відділення радіаційно-хімічного захисту ДСНС. О 20:40 7 серпня роботи з нейтралізації місця витоку азотної кислоти завершені. Місця розливу засипані вапном, каустичною содою, піском та пролиті водою. Перевищень небезпечної концентрації парів азотної кислоти немає. Загроза населеним пунктам відсутня", - повідомили у відомстві.

У ДСНС додали, що 8 серпня планується перекачка азотної кислоти з пошкодженої цистерни в іншу. 

Нагадаємо, 7 серпня близько 14:10 поблизу села Іванівка Петриківського району на Дніпропетровщині внаслідок розгерметизації автоцистерни, яка перевозила 24 тонни азотної кислоти, сталося витікання цієї речовини в полі - близько 4 тонн. Площа розливу становила близько 40 кв. м. Жертв та постраждалих не має.

Через витік азотної кислоти у Дніпропетровській області відкрили кримінальне провадження.

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