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Утечка азотной кислоты в Днепропетровской области: работы по нейтрализации завершены

Утечка азотной кислоты в Днепропетровской области: работы по нейтрализации завершены

Киев  •  УНН

 • 12154 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Работы по нейтрализации места утечки азотной кислоты в Днепропетровской области были завершены накануне вечером. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Подразделениями ГСЧС с помощью распыленных водяных струй была создана водяная завеса для осаждения паров азотной кислоты. Привлечены отделения радиационно-химической защиты ГСЧС. В 20:40 7 августа работы по нейтрализации места утечки азотной кислоты завершены. Места разлива засыпаны известью, каустической содой, песком и пролитые водой. Превышений опасной концентрации паров азотной кислоты нет. Угроза населенным пунктам отсутствует", - сообщили в ведомстве.

В ГСЧС добавили, что 8 августа планируется перекачка азотной кислоты из поврежденной цистерны в другую.

Напомним, 7 августа около 14:10 вблизи села Ивановка Петриковского района Днепропетровской области в результате разгерметизации автоцистерны, перевозивший 24 тонны азотной кислоты, произошла утечка этого вещества в поле - около 4 тонн. Площадь разлива составила около 40 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Из-за утечки азотной кислоты в Днепропетровской области открыли уголовное производство.

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