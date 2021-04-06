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Висновки щодо продовження локдауну в Києві можна робити цієї п'ятниці - Рубан

Висновки щодо продовження локдауну в Києві можна робити цієї п'ятниці - Рубан

Київ • УНН

 • 25115 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Висновки щодо того, чи потрібно продовжувати посилені карантинні заходи, запроваджені у Києві з 5 квітня, можна буде робити щонайменше у п’ятницю. Про це УНН розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Цитата:

“Висновки щодо продовження (посилених карантинних заходів — ред.) необхідно робити мінімум після тижня моніторингу за ситуацією — на цьому тижні можна зробити мінімум у п’ятницю, і наступного тижня робити попередні прогнози щодо продовження або скасування локдауну”, — сказав Рубан.

Деталі

Київ з 5 до 16 квітня запровадив більш суворі карантинні обмеження.

Так, у столиці вирішили закрити усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу або, кому можливо, надати відпустки.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку.

У КМДА кажуть, що рішення щодо того, чи продовжуватимуть жорсткі карантинні обмеження після 16 квітня, столична влада буде ухвалювати за тиждень - беручи до уваги статистику щодо рівня госпіталізацій хворих на COVID-19.

Тим часом, у Києві 57 тисяч активних хворих на коронавірус - за минулу добу виявили ще 1,4 тис. інфікованих, 39 людей померли.

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