Вирішується питання про екстрадицію Онищенка - САП
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Наразі вирішується питання про екстрадицію з Німеччини колишнього народного депутата Олександра Онищенка, який є підозрюваним у так званій "газовій справі", в Україну. Про це повідомила УНН прессекретар відомства Ольга Постолюк.
“Вирішується питання про його (Онищенка — ред.) екстрадицію”, — сказала Постолюк.
Нагадаємо, у САП офіційно підтвердили затримання Онищенка в Німеччині.
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд арештував півмільйона євро коштів народного депутата VII і VIII скликань Олександра Онищенка, який є підозрюваним у так званій “газовій справі”.
Як повідомлялося, за версією слідства, народний депутат VII і VIII скликань Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ “Укргазвидобування” (100% акцій належать державній НАК “Нафтогаз України”) спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.
Загалом слідство встановило причетність до участі у “газовій схемі” 29 осіб. З-поміж них — двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ “Укргазвидобування”, юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.