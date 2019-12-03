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Вирішується питання про екстрадицію Онищенка - САП

Вирішується питання про екстрадицію Онищенка - САП

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Наразі вирішується питання про екстрадицію з Німеччини колишнього народного депутата Олександра Онищенка, який є підозрюваним у так званій "газовій справі", в Україну. Про це повідомила УНН прессекретар відомства Ольга Постолюк.

“Вирішується питання про його (Онищенка — ред.) екстрадицію”, — сказала Постолюк.

Нагадаємо, у САП офіційно підтвердили затримання Онищенка в Німеччині.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд арештував півмільйона євро коштів народного депутата VII і VIII скликань Олександра Онищенка, який є підозрюваним у так званій “газовій справі”.

Як повідомлялося, за версією слідства, народний депутат VII і VIII скликань Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ “Укргазвидобування” (100% акцій належать державній НАК “Нафтогаз України”) спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у “газовій схемі” 29 осіб. З-поміж них — двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ “Укргазвидобування”, юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

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