Військовий омбудсман: нові повноваження щодо прав військових

Дмитро Лубінець окреслив обов'язки військового омбудсмана, який займатиметься порушеннями прав військових під час служби. Це включає нереагування на рапорти та службові порушення, тоді як питання мобілізації залишаються за Уповноваженим ВР з прав людини.