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Військовий омбудсман: нові повноваження щодо прав військових

Київ • УНН

 • 401 перегляди

Дмитро Лубінець окреслив обов'язки військового омбудсмана, який займатиметься порушеннями прав військових під час служби. Це включає нереагування на рапорти та службові порушення, тоді як питання мобілізації залишаються за Уповноваженим ВР з прав людини.

Військовий омбудсман: нові повноваження щодо прав військових

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що військовий омбудсман може займатися питаннями порушень прав військових в рамках безпосереднього проходження служби. Наприклад, нереагування на рапорти, непереведення та інші службові порушення, заначив Лубінець під час пресконференції, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Перша інституція прописана в Конституції – це інституція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Що стосується процесу мобілізації, соціально-економічних прав, право військових на отримання додаткової допомоги від держави – залишається за нашої інституцією

- пояснив Лубінець. 

Лубінець додав, що при цьому є великий пласт роботи, якою може займатися військовий омбудсман, зокрема це стосується питань, пов'язаних безпосереднім проходженням військової служби.

У нас є величезний пласт роботи – це порушення прав військових під час проходження служби. Це нереагування на рапорти, непереведення, якісь службові порушення. Це якраз поле, яким може займатися військовий омбудсман

- наголосив Омбудсман.

Доповнення

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про випадки мобілізації важкохворих осіб, яких згодом вдається демобілізувати. Процедура може затягуватися, якщо військовослужбовець перебуває в зоні бойових дій.

Офіс омбудсмана отримав 3,5 тисячі звернень щодо порушень прав громадян під час мобілізації у 2024 році. У 2025 році вже зареєстровано понад 2 тисячі таких скарг.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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