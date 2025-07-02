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Военный омбудсмен: новые полномочия по правам военных

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Дмитрий Лубинец очертил обязанности военного омбудсмена, который будет заниматься нарушениями прав военных во время службы. Это включает нереагирование на рапорты и служебные нарушения, тогда как вопросы мобилизации остаются за Уполномоченным ВР по правам человека.

Военный омбудсмен: новые полномочия по правам военных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что военный омбудсмен может заниматься вопросами нарушений прав военных в рамках непосредственного прохождения службы. Например, нереагирование на рапорты, неперевод и другие служебные нарушения, отметил Лубинец во время пресс-конференции, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Первый институт, прописанный в Конституции, – это институт Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Что касается процесса мобилизации, социально-экономических прав, права военных на получение дополнительной помощи от государства – это остается за нашим институтом

- пояснил Лубинец. 

Лубинец добавил, что при этом есть большой пласт работы, которой может заниматься военный омбудсмен, в частности это касается вопросов, связанных с непосредственным прохождением военной службы.

У нас есть огромный пласт работы – это нарушение прав военных во время прохождения службы. Это нереагирование на рапорты, неперевод, какие-то служебные нарушения. Это как раз поле, которым может заниматься военный омбудсмен

- подчеркнул Омбудсмен.

Дополнение

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о случаях мобилизации тяжелобольных лиц, которых впоследствии удается демобилизовать. Процедура может затягиваться, если военнослужащий находится в зоне боевых действий.

Офис омбудсмена получил 3,5 тысячи обращений относительно нарушений прав граждан во время мобилизации в 2024 году. В 2025 году уже зарегистрировано более 2 тысяч таких жалоб.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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