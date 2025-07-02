Военный омбудсмен: новые полномочия по правам военных
Киев • УНН
Дмитрий Лубинец очертил обязанности военного омбудсмена, который будет заниматься нарушениями прав военных во время службы. Это включает нереагирование на рапорты и служебные нарушения, тогда как вопросы мобилизации остаются за Уполномоченным ВР по правам человека.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что военный омбудсмен может заниматься вопросами нарушений прав военных в рамках непосредственного прохождения службы. Например, нереагирование на рапорты, неперевод и другие служебные нарушения, отметил Лубинец во время пресс-конференции, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Первый институт, прописанный в Конституции, – это институт Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Что касается процесса мобилизации, социально-экономических прав, права военных на получение дополнительной помощи от государства – это остается за нашим институтом
Лубинец добавил, что при этом есть большой пласт работы, которой может заниматься военный омбудсмен, в частности это касается вопросов, связанных с непосредственным прохождением военной службы.
У нас есть огромный пласт работы – это нарушение прав военных во время прохождения службы. Это нереагирование на рапорты, неперевод, какие-то служебные нарушения. Это как раз поле, которым может заниматься военный омбудсмен
Дополнение
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о случаях мобилизации тяжелобольных лиц, которых впоследствии удается демобилизовать. Процедура может затягиваться, если военнослужащий находится в зоне боевых действий.
Офис омбудсмена получил 3,5 тысячи обращений относительно нарушений прав граждан во время мобилизации в 2024 году. В 2025 году уже зарегистрировано более 2 тысяч таких жалоб.