Военный омбудсмен: новые полномочия по правам военных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что военный омбудсмен может заниматься вопросами нарушений прав военных в рамках непосредственного прохождения службы. Например, нереагирование на рапорты, неперевод и другие служебные нарушения, отметил Лубинец во время пресс-конференции, сообщает корреспондент УНН.

Первый институт, прописанный в Конституции, – это институт Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Что касается процесса мобилизации, социально-экономических прав, права военных на получение дополнительной помощи от государства – это остается за нашим институтом

Лубинец добавил, что при этом есть большой пласт работы, которой может заниматься военный омбудсмен, в частности это касается вопросов, связанных с непосредственным прохождением военной службы.

У нас есть огромный пласт работы – это нарушение прав военных во время прохождения службы. Это нереагирование на рапорты, неперевод, какие-то служебные нарушения. Это как раз поле, которым может заниматься военный омбудсмен