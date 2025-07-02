Лубінець пояснив, як відбувається демобілізація важкохворих військовозобов'язаних
Київ • УНН
Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про випадки мобілізації важкохворих осіб, яких згодом вдається демобілізувати. Процедура може затягуватися, якщо військовослужбовець перебуває в зоні бойових дій.
Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що існує категорія військовозобов'язаних, які є важкохворі, але їх мобілізують. Офісу омбудсмана зазвичай вдається добитися демобілізації цих людей, розповів Лубінець під час пресконференції, повідомляє УНН.
Деталі
Є категорія важкохворих, які мають захворювання, і які були мобілізовані. Бували випадки, коли після нашого втручання, під час повторного проходження військово-лікарської комісії встановлювалось захворювання і людина проходила демобілізацію на підставі закону
Лубінець додав, що такі питання зазвичай доволі швидко вирішуються, але інколи процедура може затягуватись, бо людина вже перебуває у зоні бойових дій.
Є випадки, коли достатньо швидко приймались рішення про демобілізацію. Є випадки, коли затягувалась процедура, але затягувалась на підставі того, що військовослужбовець вже фізично перебував на лінії зіткнення і було непросто провести цю процедуру
Доповнення
Офіс омбудсмана отримав 3,5 тисячі звернень щодо порушень прав громадян під час мобілізації у 2024 році. У 2025 році вже зареєстровано понад 2 тисячі таких скарг.