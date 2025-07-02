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Лубінець пояснив, як відбувається демобілізація важкохворих військовозобов'язаних

Київ • УНН

 • 261 перегляди

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про випадки мобілізації важкохворих осіб, яких згодом вдається демобілізувати. Процедура може затягуватися, якщо військовослужбовець перебуває в зоні бойових дій.

Лубінець пояснив, як відбувається демобілізація важкохворих військовозобов'язаних

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що існує категорія військовозобов'язаних, які є важкохворі, але їх мобілізують. Офісу омбудсмана зазвичай вдається добитися демобілізації цих людей, розповів Лубінець під час пресконференції, повідомляє УНН.

Деталі

Є категорія важкохворих, які мають захворювання, і які були мобілізовані. Бували випадки, коли після нашого втручання, під час повторного проходження військово-лікарської комісії встановлювалось захворювання і людина проходила демобілізацію на підставі закону

- пояснив Лубінець.

Лубінець додав, що такі питання зазвичай доволі швидко вирішуються, але інколи процедура може затягуватись, бо людина вже перебуває у зоні бойових дій.

Є випадки, коли достатньо швидко приймались рішення про демобілізацію. Є випадки, коли затягувалась процедура, але затягувалась на підставі того, що військовослужбовець вже фізично перебував на лінії зіткнення і було непросто провести цю процедуру

- повідомив Омбудсман.

Доповнення

Офіс омбудсмана отримав 3,5 тисячі звернень щодо порушень прав громадян під час мобілізації у 2024 році. У 2025 році вже зареєстровано понад 2 тисячі таких скарг.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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