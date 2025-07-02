Лубинец объяснил, как происходит демобилизация тяжелобольных военнообязанных
Киев • УНН
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о случаях мобилизации тяжелобольных лиц, которых впоследствии удается демобилизовать. Процедура может затягиваться, если военнослужащий находится в зоне боевых действий.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что существует категория военнообязанных, которые тяжело больны, но их мобилизуют. Офису омбудсмена обычно удается добиться демобилизации этих людей, рассказал Лубинец во время пресс-конференции, сообщает УНН.
Подробности
Есть категория тяжелобольных, которые имеют заболевания и которые были мобилизованы. Бывали случаи, когда после нашего вмешательства, во время повторного прохождения военно-врачебной комиссии устанавливалось заболевание и человек проходил демобилизацию на основании закона
Лубинец добавил, что такие вопросы обычно довольно быстро решаются, но иногда процедура может затягиваться, потому что человек уже находится в зоне боевых действий.
Есть случаи, когда достаточно быстро принимались решения о демобилизации. Есть случаи, когда затягивалась процедура, но затягивалась на основании того, что военнослужащий уже физически находился на линии соприкосновения и было непросто провести эту процедуру
Дополнение
Офис омбудсмена получил 3,5 тысячи обращений о нарушениях прав граждан во время мобилизации в 2024 году. В 2025 году уже зарегистрировано более 2 тысяч таких жалоб.