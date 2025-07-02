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Лубинец объяснил, как происходит демобилизация тяжелобольных военнообязанных

Киев • УНН

 • 223 просмотра

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о случаях мобилизации тяжелобольных лиц, которых впоследствии удается демобилизовать. Процедура может затягиваться, если военнослужащий находится в зоне боевых действий.

Лубинец объяснил, как происходит демобилизация тяжелобольных военнообязанных

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что существует категория военнообязанных, которые тяжело больны, но их мобилизуют. Офису омбудсмена обычно удается добиться демобилизации этих людей, рассказал Лубинец во время пресс-конференции, сообщает УНН.

Подробности

Есть категория тяжелобольных, которые имеют заболевания и которые были мобилизованы. Бывали случаи, когда после нашего вмешательства, во время повторного прохождения военно-врачебной комиссии устанавливалось заболевание и человек проходил демобилизацию на основании закона

- пояснил Лубинец.

Лубинец добавил, что такие вопросы обычно довольно быстро решаются, но иногда процедура может затягиваться, потому что человек уже находится в зоне боевых действий.

Есть случаи, когда достаточно быстро принимались решения о демобилизации. Есть случаи, когда затягивалась процедура, но затягивалась на основании того, что военнослужащий уже физически находился на линии соприкосновения и было непросто провести эту процедуру

- сообщил Омбудсмен.

Дополнение

Офис омбудсмена получил 3,5 тысячи обращений о нарушениях прав граждан во время мобилизации в 2024 году. В 2025 году уже зарегистрировано более 2 тысяч таких жалоб.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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