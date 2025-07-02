Лубинец объяснил, как происходит демобилизация тяжелобольных военнообязанных

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что существует категория военнообязанных, которые тяжело больны, но их мобилизуют. Офису омбудсмена обычно удается добиться демобилизации этих людей, рассказал Лубинец во время пресс-конференции, сообщает УНН.

Есть категория тяжелобольных, которые имеют заболевания и которые были мобилизованы. Бывали случаи, когда после нашего вмешательства, во время повторного прохождения военно-врачебной комиссии устанавливалось заболевание и человек проходил демобилизацию на основании закона

Лубинец добавил, что такие вопросы обычно довольно быстро решаются, но иногда процедура может затягиваться, потому что человек уже находится в зоне боевых действий.

Есть случаи, когда достаточно быстро принимались решения о демобилизации. Есть случаи, когда затягивалась процедура, но затягивалась на основании того, что военнослужащий уже физически находился на линии соприкосновения и было непросто провести эту процедуру