Війська рф спричинили аварійне знеструмлення в одному з районів Вінниччини
Київ • УНН
Влучання в енергооб’єкт на Вінниччині спричинило аварійне відключення електрики. Постраждалих немає, енергетики відновлюють мережі.
російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру Вінницької області. Внаслідок влучання в енергооб’єкт в одному з районів регіону сталося аварійне відключення електропостачання. Про це повідомила голова Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, пише УНН.
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Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Наразі рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу й відновленням електропостачання.
Заболотна закликала жителів області ощадливо споживати електроенергію, щоб не допустити перевантаження мереж, і подякувала силам протиповітряної оборони за захист регіону.
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