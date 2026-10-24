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Війська рф спричинили аварійне знеструмлення в одному з районів Вінниччини

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

Влучання в енергооб’єкт на Вінниччині спричинило аварійне відключення електрики. Постраждалих немає, енергетики відновлюють мережі.

Війська рф спричинили аварійне знеструмлення в одному з районів Вінниччини

російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру Вінницької області. Внаслідок влучання в енергооб’єкт в одному з районів регіону сталося аварійне відключення електропостачання. Про це повідомила голова Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, пише УНН.

Деталі

Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Наразі рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу й відновленням електропостачання.

Заболотна закликала жителів області ощадливо споживати електроенергію, щоб не допустити перевантаження мереж, і подякувала силам протиповітряної оборони за захист регіону.

До 12 зросла кількість поранених через атаку росіян на Синельникове 24.10.26, 21:57 • 2206 переглядiв

Ольга Розгон

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