Войска рф вызвали аварийное обесточивание в одном из районов Винницкой области

Российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Винницкой области. В результате попадания в энергообъект в одном из районов региона произошло аварийное отключение электроснабжения. Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная, пишет УНН.

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В результате атаки никто не пострадал. В настоящее время спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела и восстановлением электроснабжения.

Заболотная призвала жителей области экономно потреблять электроэнергию, чтобы не допустить перегрузки сетей, и поблагодарила силы противовоздушной обороны за защиту региона.

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