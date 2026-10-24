Войска рф вызвали аварийное обесточивание в одном из районов Винницкой области
Киев • УНН
Попадание в энергообъект в Винницкой области вызвало аварийное отключение электричества. Пострадавших нет, энергетики восстанавливают сети.
Российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Винницкой области. В результате попадания в энергообъект в одном из районов региона произошло аварийное отключение электроснабжения. Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная, пишет УНН.
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В результате атаки никто не пострадал. В настоящее время спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела и восстановлением электроснабжения.
Заболотная призвала жителей области экономно потреблять электроэнергию, чтобы не допустить перегрузки сетей, и поблагодарила силы противовоздушной обороны за защиту региона.
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