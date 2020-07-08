ВАКС розпочав розгляд клопотання щодо зміни запобіжного заходу Микитасю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю, якого підозрюють у справі махінацій із житлом для Нацгвардії, передає кореспондент УНН.
“До підозрюваного може бути застосовано більш м’який запобіжний захід (ніж тримання під вартою-ред.)...”, — сказав адвокат.
Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила під варту експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася з альтернативою внесення 100 млн гривень застави.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд раніш задовольнив звернення щодо повернення експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю 50 млн грн застави.
Як повідомлялося, експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.