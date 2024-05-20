В ЄС висловили співчуття через загибель президента Ірану

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз висловлює свої співчуття у зв’язку зі смертю президента Ірану Ебрагіма Раїсі, а президент Польщі Анджей Дуда порівняв його загибель зі смертю експрезидента Польщі Леха Качинського в авіакатастрофі в росії у 2010 році, передає УНН.

Європейський Союз висловлює свої співчуття у зв’язку зі смертю президента Ісламської Республіки Іран Ебрагіма Раїсі, міністра закордонних справ Хусейна Аміра Абдоллахіана та інших іранських офіційних осіб, причетних до трагічної катастрофи гелікоптера в неділю - написав Боррель в соціальній мережі X.

Також він зазначив, що ЄС висловлює співчуття родинам усіх жертв і постраждалим громадянам Ірану.

Голова європейської Ради Шарль Мішель також зазначив, що ЄС висловлює щирі співчуття з приводу загибелі президента Раїсі та міністра закордонних справ Абдоллахіана, а також інших членів їхньої делегації та екіпажу в аварії гелікоптера.

"Наші думки з родинами", - написав Мішель в соціальній мережі X.

Президент Польщі Анджей Дуда коментуючи загибель президента Ірану, порівняв цей інцидент із смертю колишнього президента Польщі Леха Качинського в авіакатастрофі в росії у 2010 році.

"Я глибоко зворушений повідомленням про трагічну загибель президента Ірану пана Ебрагіма Раїсі разом зі своєю урядовою делегацією в авіакатастрофі.Небагато народів мають у своїй історії такі трагічні сторінки. Але ми, поляки, які у 2010 році страшно пережили катастрофу польського урядового літака в російському Смоленську, знаємо відчуття шоку та порожнечі, які залишаються в серцях людей і в країні після раптової втрати політичної та суспільної еліти, після раптової втрати близьких і друзів. Тому ми з особливим розумінням приєднуємося до рідних загиблих та іранського народу в молитві та скорботі", - написав Дуда в Х.

В Ірані офіційно оголосили про загибель президента Раїсі

Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич пояснив, що допомога в пошуках президента Ірану – це була людяність, а не підтримка політичного режиму.

"Надання супутникового картографування на запит для сприяння пошуково-рятувальній операції не є актом політичної підтримки будь-якого режиму чи установи. Це просто вираження найосновнішої людяності", - написав Ленарчич.

Іран планує провести президентські вибори протягом 50 днів

Доповнення

білорусь, росія, Китай, Сирія також висловили свої співчуття через смерть президента Ірану.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко направив співчуття Верховному лідеру Ісламської Республіки Іран Алі Хаменеї у зв'язку із трагічною загибеллю президента цієї країни Ебрахіма Раїсі та низки високопоставлених керівників.

"20 травня президент Китаю Сі Цзіньпін передав лист співчуття пану Мохаммаду Мохбару, першому віце-президенту Ісламської Республіки Іран, у зв’язку із загибеллю пана Сейеда Ібрагіма Раїсі внаслідок аварії гелікоптера", - йдеться в повідомленні офіційного представника МЗС КНР Хуа Чуньїн.

Посольство росії в Тегерані, висловлюючи співчуття іранському народу через загибель президента і його супутників у катастрофі, заявило, що на знак солідарності з іранськими друзями прапор посольства буде приспущений.

Уряд Лівану оголосив триденну національну жалобу у зв'язку із загибеллю Раїсі.

У Сирії також оголосили триденну жалобу через загибель президента Ірану Ебрахіма Раїсі, глави МЗС Хосейна Аміра Абдоллахіяна та їхніх супроводжуючих.