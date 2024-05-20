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В ЄС висловили співчуття через загибель президента Ірану

В ЄС висловили співчуття через загибель президента Ірану

Київ • УНН

 • 21190 перегляди

Президент Ірану Ебрагім Раїсі та інші офіційні особи загинули в трагічній катастрофі гелікоптера. Свої співчуття висловили зокрема країни ЄС.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз висловлює свої співчуття у зв’язку зі смертю президента Ірану Ебрагіма Раїсі, а президент Польщі Анджей Дуда порівняв його загибель зі смертю експрезидента Польщі Леха Качинського в авіакатастрофі в росії у 2010 році, передає УНН.

Європейський Союз висловлює свої співчуття у зв’язку зі смертю президента Ісламської Республіки Іран Ебрагіма Раїсі, міністра закордонних справ Хусейна Аміра Абдоллахіана та інших іранських офіційних осіб, причетних до трагічної катастрофи гелікоптера в неділю

- написав Боррель в соціальній мережі X.

Також він зазначив, що ЄС висловлює співчуття родинам усіх жертв і постраждалим громадянам Ірану.

Голова європейської Ради Шарль Мішель також зазначив, що ЄС висловлює щирі співчуття з приводу загибелі президента Раїсі та міністра закордонних справ Абдоллахіана, а також інших членів їхньої делегації та екіпажу в аварії гелікоптера.

"Наші думки з родинами", - написав Мішель в соціальній мережі X.

Президент Польщі Анджей Дуда коментуючи загибель президента Ірану, порівняв цей інцидент із смертю колишнього президента Польщі Леха Качинського в авіакатастрофі в росії у 2010 році.

"Я глибоко зворушений повідомленням про трагічну загибель президента Ірану пана Ебрагіма Раїсі разом зі своєю урядовою делегацією в авіакатастрофі.Небагато народів мають у своїй історії такі трагічні сторінки. Але ми, поляки, які у 2010 році страшно пережили катастрофу польського урядового літака в російському Смоленську, знаємо відчуття шоку та порожнечі, які залишаються в серцях людей і в країні після раптової втрати політичної та суспільної еліти, після раптової втрати близьких і друзів. Тому ми з особливим розумінням приєднуємося до рідних загиблих та іранського народу в молитві та скорботі", - написав Дуда в Х.

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Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич пояснив, що допомога в пошуках президента Ірану – це була людяність, а не підтримка політичного режиму.

"Надання супутникового картографування на запит для сприяння пошуково-рятувальній операції не є актом політичної підтримки будь-якого режиму чи установи. Це просто вираження найосновнішої людяності", - написав Ленарчич.

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Доповнення

білорусь, росія, Китай, Сирія також висловили свої співчуття через смерть президента Ірану.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко направив співчуття Верховному лідеру Ісламської Республіки Іран Алі Хаменеї у зв'язку із трагічною загибеллю президента цієї країни Ебрахіма Раїсі та низки високопоставлених керівників.

"20 травня президент Китаю Сі Цзіньпін передав лист співчуття пану Мохаммаду Мохбару, першому віце-президенту Ісламської Республіки Іран, у зв’язку із загибеллю пана Сейеда Ібрагіма Раїсі внаслідок аварії гелікоптера", - йдеться в повідомленні офіційного представника МЗС КНР Хуа Чуньїн.

Посольство росії в Тегерані, висловлюючи співчуття іранському народу через загибель президента і його супутників у катастрофі, заявило, що на знак солідарності з іранськими друзями прапор посольства буде приспущений.

Уряд Лівану оголосив триденну національну жалобу у зв'язку із загибеллю Раїсі.

У Сирії також оголосили триденну жалобу через загибель  президента Ірану Ебрахіма Раїсі, глави МЗС Хосейна Аміра Абдоллахіяна та їхніх супроводжуючих.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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