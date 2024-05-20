В ЕС выразили соболезнования из-за гибели президента Ирана

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз выражает свои соболезнования в связи со смертью президента Ирана Эбрагима Раиси, а президент Польши Анджей Дуда сравнил его гибель со смертью экс-президента Польши Леха Качиньского в авиакатастрофе в россии в 2010 году, передает УНН.

Европейский Союз выражает свои соболезнования в связи со смертью президента Исламской Республики Иран Эбрагима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдоллахиана и других иранских официальных лиц, причастных к трагической катастрофе вертолета в воскресенье - написал Боррель в социальной сети X.

Также он отметил, что ЕС выражает соболезнования семьям всех жертв и пострадавшим гражданам Ирана.

Председатель европейского Совета Шарль Мишель также отметил, что ЕС выражает искренние соболезнования по поводу гибели президента Раиси и министра иностранных дел Абдоллахиана, а также других членов их делегации и экипажа в аварии вертолета.

"Наши мысли с семьями", - написал Мишель в социальной сети X.

Президент Польши Анджей Дуда комментируя гибель президента Ирана, сравнил этот инцидент со смертью бывшего президента Польши Леха Качиньского в авиакатастрофе в России в 2010 году.

"Я глубоко тронут сообщением о трагической гибели президента Ирана господина Эбрагима Раиси вместе со своей правительственной делегацией в авиакатастрофе. Но мы, поляки, которые в 2010 году страшно пережили катастрофу польского правительственного самолета в российском Смоленске, знаем ощущение шока и пустоты, которые остаются в сердцах людей и в стране после внезапной потери политической и общественной элиты, после внезапной потери близких и друзей. Поэтому мы с особым пониманием присоединяемся к родным погибших и иранскому народу в молитве и скорби", - написал Дуда в Х.

В Иране официально объявили о гибели президента Раиси

Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич объяснил, что помощь в поисках президента Ирана - это была человечность, а не поддержка политического режима.

"Предоставление спутникового картографирования по запросу для содействия поисково-спасательной операции не является актом политической поддержки какого-либо режима или учреждения. Это просто выражение самой основной человечности", - написал Ленарчич.

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Дополнение

беларусь, россия, Китай, Сирия также выразили свои соболезнования из-за смерти президента Ирана.

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко направил соболезнования Верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи в связи с трагической гибелью президента этой страны Эбрахима Раиси и ряда высокопоставленных руководителей.

"20 мая президент Китая Си Цзиньпин передал письмо соболезнования господину Мохаммаду Мохбару, первому вице-президенту Исламской Республики Иран, в связи с гибелью господина Сейеда Ибрагима Раиси в результате аварии вертолета", - говорится в сообщении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Посольство россии в Тегеране, выражая соболезнования иранскому народу из-за гибели президента и его спутников в катастрофе, заявило, что в знак солидарности с иранскими друзьями флаг посольства будет приспущен.

Правительство Ливана объявило трехдневный национальный траур в связи с гибелью Раиси.

В Сирии также объявили трехдневный траур из-за гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна и их сопровождающих.