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В українських в’язницях отримують пенсію 620 засуджених

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. В українських в’язницях станом на початок липня 2018 року здобули право на отримання пенсії 620 засуджених, але 45 в’язнів залишилися без пенсійного забезпечення через відсутність трудового й страхового стажу. Про це розповів УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

В українських в’язницях отримують пенсію 620 засуджених

“Станом на 01.07.2018 отримували пенсію 620 засуджених до позбавлення волі, з них оформлено пенсію протягом звітного періоду 99 засудженим”, — сказав він.

Також, за словами Чернишова, ще 289 осіб набули права на пенсію, з яких 105 особам (36%) подано документи до органів Пенсійного фонду України для її призначення.

Він додав, що найкраще організована робота з оформлення пенсій засудженим в установах виконання покарань Житомирської і Полтавської областей.

Водночас, як зазначив заступник міністра, Пенсійний фонд відмовив у призначенні пенсії 45 особам через відсутність у них необхідного трудового та страхового стажу.

Як повідомляв УНН, протягом першого півріччя 2018 року з установи виконання покарань в Україні вийшло на волю близько 7,5 тис. осіб.

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