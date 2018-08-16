В украинских тюрьмах получают пенсию 620 осужденных

"По состоянию на 01.07.2018 получали пенсию 620 осужденных, из них оформлено пенсию в течение отчетного периода 99 осужденным", - сказал он.

Также, по словам Чернышева, еще 289 человек получили права на пенсию, из которых 105 лицам (36%) представлены документы в органы Пенсионного фонда Украины для ее назначения.

Он добавил, что лучше всего организована работа по оформлению пенсий осужденным в учреждениях исполнения наказаний Житомирской и Полтавской областей.

В то же время, как отметил заместитель министра, Пенсионный фонд отказал в назначении пенсии 45 лицам из-за отсутствия у них необходимого трудового и страхового стажа.

Как сообщал УНН, за первое полугодие 2018 года из учреждения исполнения наказаний в Украине вышло на волю около 7,5 тыс. человек.