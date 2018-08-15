В Україні зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У більшості областей України найближчі три дні зберігатиметься найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"15-17 серпня крім більшості районів Закарпатської, Львівської та Волинської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили синоптики.
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Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Так, за даними рятувальників, причиною масштабних загорянь у лісах, на торфовищах та на сміттєзвалищах зазвичай є наслідок людської легковажності.
Як повідомляв УНН, згідно з прогнозами, аномальна посуха в Європі призведе до значної втрати врожаю.