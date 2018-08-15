В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности

"15-17 августа кроме большинства районов Закарпатской, Львовской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили синоптики.

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Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Так, по данным спасателей, причиной масштабных возгораний в лесах, на торфяниках и на свалках обычно является следствием человеческой легкомысленности.

Как сообщал УНН, согласно прогнозам, аномальная засуха в Европе приведет к значительной потере урожая.