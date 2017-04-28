В Україні заборонили документальний фільм про О.Бузину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Україні заборонили до розповсюдження і демонстрування документальний фільм “Олесь Бузина: жизнь вне времени” через порушення чинного законодавства України. Про це йдеться в повідомленні на Facebook Держкіно, передає УНН.
Зазначається, що у відповідь на звернення Нацради з проханням розглянути на засіданні Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів, що діє при Держкіно, питання про дотримання чи порушення чинного законодавства України у демонструванні документального фільму “Олесь Бузина: жизнь вне времени” комісія, переглянувши фільм, більшістю голосів ухвалила рішення заборонити демонстрування цього фільму на території України у зв’язку з виявленими в ньому порушеннями чинного законодавства.
Нагадаємо, 16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову.
МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника О.Бузини двом жителям столиці — Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня.