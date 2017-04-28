В Украине запретили документальный фильм об О.Бузине

Отмечается, что в ответ на обращение Нацсовета с просьбой рассмотреть на заседании Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов, действующего при Госкино, вопрос о соблюдении или нарушении действующего законодательства Украины в демонстрации документального фильма "Олесь Бузина: жизнь вне времени" комиссия, просмотрев фильм, большинством голосов приняла решение запретить демонстрацию этого фильма на территории Украины в связи с выявленными в нем нарушениями действующего законодательства.

Напомним, 16 апреля 2015 днем ​​во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.

МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя О.Бузина двум жителям столицы - Андрею Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.