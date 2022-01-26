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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

В Україні створюють галузевий архів воєнної розвідки

В Україні створюють галузевий архів воєнної розвідки

Київ • УНН

 • 16796 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив створення Галузевого державного архіву воєнної розвідки. Відповідний проект постанови ухвалили під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, проект акта підготовлено з метою створення галузевого архіву розвідувального органу Міністерства охорони України та інших суб’єктів воєнної розвідки.

“Передбачається постійне зберігання матеріальних носіїв інформації, у тому числі таємної, в галузевому архіві відповідного розвідувального органу”, - йдеться в тексті документу.

Додамо

Кабмін під час засідання сьогодні схвалив одноразову грошову компенсацію для резервістів.

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