В Україні створюють галузевий архів воєнної розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив створення Галузевого державного архіву воєнної розвідки. Відповідний проект постанови ухвалили під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
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Згідно з пояснювальною запискою, проект акта підготовлено з метою створення галузевого архіву розвідувального органу Міністерства охорони України та інших суб’єктів воєнної розвідки.
“Передбачається постійне зберігання матеріальних носіїв інформації, у тому числі таємної, в галузевому архіві відповідного розвідувального органу”, - йдеться в тексті документу.
Додамо
Кабмін під час засідання сьогодні схвалив одноразову грошову компенсацію для резервістів.