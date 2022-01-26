Українські резервісти отримуватимуть грошову компенсацію: уряд назвав умови
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Під час засідання, уряд погодив внесення змін до Порядку та умов виплати деяким категоріям військовослужбовців, одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби. Як передає кореспондент УНН з посиланням на трансляцію засідання, відтепер гроші отримуватимуть резервісти.
Деталі
Згідно з пояснювальною запискою, військовослужбовці, яких призвали на військову службу під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, та звільняються зі служби - отримають одноразову грошову компенсацію у розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячного грошового забезпечення.
Нагадаємо
23 квітня 2021 року в Україні набрав чинності закон щодо призову на військову службу резервістів у особливий період без оголошення мобілізації.
Закон запроваджує новий вид військової служби — військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.
Так, в особливий період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву. Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме Верховний Головнокомандувач ЗСУ за поданням Головнокомандувача ЗСУ. У рішенні визначатимуться категорії резервістів, яких необхідно буде призивати, завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову тощо.