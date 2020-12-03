В Україні щодня госпіталізують понад тисячу людей з COVID-19 - Степанов

“Ми розуміємо, що все рівно у нас будуть захворівші (на COVID-19 - ред.). Все рівно у нас будуть люди, які будуть потребувати лікування, особливо в закладах охорони здоров’я. Кожного дня у нас більше 1-1,5 тис. людей, які госпіталізуються”, - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже 772 тис. випадків COVID-19, за добу - 14 496.

Також нагадаємо, у МОЗ повідомили про збільшення тижневих показників госпіталізацій і нових випадків COVID-19.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Нардеп Олександр Дубінський повідомив, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.