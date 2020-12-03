В Украине ежедневно госпитализируют более тысячи человек с COVID-19 - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Украине каждый день госпитализируется 1-1,5 тыс. больных COVID-19. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Мы понимаем, что все равно у нас будут заболевшие (COVID-19 - ред.). Все равно у нас будут люди, которые будут нуждаться в лечении, особенно в учреждениях здравоохранения. Каждый день у нас более 1-1,5 тыс. человек, госпитализируются", - сказал Максим Степанов.
Напомним, в Украине уже 772 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 14 496.
Также напомним, в Минздраве сообщили об увеличении недельных показателей госпитализаций и новых случаев COVID-19.
Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Нардеп Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.