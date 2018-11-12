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В Україні подешевшали свинина і курятина, але подорожчала ковбаса

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. З початку місяця в Україні подешевшали "соціальні" продукти харчування, у тому числі курятина і свинина. Про це свідчать дані "Інфляційного барометра" станом на 11 листопада, передає УНН.

Свинина подешевшала на 8 грн - до 96,44 грн/кг, сало на 7 грн - до 107 грн/кг, курятина - на 4 грн - до 95,94 грн/кг.

Також подешевшали капуста (14,78 грн/кг), макарони (45,46 грн/кг), хліб пшеничний (25,08 грн/кг), м'який сир (121,63 грн/кг).

У той же час подорожчали сметана (62,03 грн/кг), масло (204,49 грн/кг), ковбаси (179,89 грн/кг), борошно (13,9 грн/кг), яйця (32,04 грн/кг) та хліб житній (27,3 грн/кг).

Нагадаємо, курятина і свинина займають найбільш вагому частку у структурі споживання м'яса українцями. Сукупно їх частка на ринку становить 89%.

При цьому в Асоціації свинарів України вказують, що, попри здешевлення свинини, споживач і м'ясокомбінати орієнтуються на курятину.

Цього року Україна збільшила виробництво курятини за рахунок будівництва найбільшого птахокомплексу у світі на базі Вінницької птахофабрики МХП.

Крім виробництва, виріс і експорт м'ясних продуктів.

"Ключовою позицією вітчизняного експорту є м'ясо птиці, частка якого становить 83% або 244 тис. тонн. У порівнянні з минулим роком експорт м'яса птиці збільшився на 15,1%. Найбільшим попитом українське м'ясо користується сьогодні в Нідерландах, Іраку, Словаччини та Азербайджані", - повідомили в Асоціації птахівників.

За останніми даними, Україна входить до ТОП-10 найбільших постачальників курятини у світі і до ТОП-3 - у країнах ЄС.

При цьому "годувати" країни ЄС українською курятиною можуть низка виробників: "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба), "УПГ Малинівка", "УПГ-Інвест", "Птахофабрика Снятинська Нова", "Птахокомплекс Губин", "Комплекс Агромарс".

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