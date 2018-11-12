В Украине подешевели свинина и курятина, но подорожала колбаса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. С начала месяца в Украине подешевели "социальные" продукты питания, в том числе курятина и свинина. Об этом свидетельствуют данные "Инфляционного барометра" по состоянию на 11 ноября, передает УНН.
Свинина подешевела на 8 грн - до 96,44 грн/кг, сало на 7 грн - до 107 грн/кг, курятина – на 4 грн - до 95,94 грн/кг.
Также подешевели капуста (14,78 грн/кг), макароны (45,46 грн/кг), хлеб пшеничный (25,08 грн/кг), мягкий сыр (121,63 грн/кг).
В то же время подорожали сметана (62,03 грн/кг), масло (204,49 грн/кг), колбасы (179,89 грн/кг), мука (13,9 грн/кг), яйца (32,04 грн/кг) и хлеб житний (27,3 грн/кг).
Напомним, курятина и свинина занимают наиболее весомую долю в структуре потребления мяса украинцами. Совокупно их доля на рынке составляет 89%.
При этом в Ассоциации свиноводов Украины указывают, что несмотря на удешевление свинины, потребитель и мясокомбинаты ориентируются на курятину.
В этом году Украина увеличила производство курятины за счет строительства крупнейшего птицекомплекса в мире на базе Винницкой птицефабрики МХП.
Помимо производства, вырос и экспорт мясных продуктов.
“Ключевой позицией отечественного экспорта является мясо птицы, доля которого составляет 83% или 244 тыс. тонн. В сравнении с прошлым годом экспорт мяса птицы увеличился на 15,1%. Наибольшим спросом украинское мясо пользуется сегодня в Нидерландах, Ираке, Словакии и Азербайджане”, — сообщили в Ассоциации птицеводов.
По последним данным, Украина входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков курятины в мире и в ТОП-3 – в странах ЕС.
При этом "кормить" страны ЕС украинской курятиной могут определённые производители: “Мироновский хлебопродукт” (Наша Ряба), “УПГ Малиновка”, “УПГ-Инвест”, “Птицефабрика Снятинская Нова”, “Птицекомплекс Губин”, “Комплекс Агромарс”.