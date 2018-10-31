В Україні "перекриють кисень" бізнесу з перепродажу дозволів на автоперевезення

За його словами, система електронної реєстрації дозволів для українських автомобільних перевізників полягатиме у тому, що перевізник матиме можливість заздалегідь забронювати дозвіл для перевезення, а потім отримати його у спеціалізованому пункт видачі, “у якому він забронював цей дозвіл”.

Він додав, що крім цього, на дозволі буде QR-код з інформацією, яка буде автоматично передана на митницю. Там відразу бачитимуть, що “цей дозвіл виданий саме цьому перевізнику”.

“Таким чином, працівники митниці зможуть побачити, що цей дозвіл виданий саме цьому перевізнику, який пред’являє номер дозволу. Зараз є проблема, що ці дозволи видаються одному перевізнику, потім виводяться і на „сірому“ ринку торгуються і по ньому їде інший перевізник... (Початок роботи системи запланований на — ред.) початок 2019 року... IT-продукт зараз знаходиться у стадії розробки”, — резюмував В.Сасін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна планує змінити порядок вантажоперевезень з Туреччиною

Нагадаємо, під час години запитань до уряду заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що до кінця 2018 року в Україні буде введена електронна реєстрація дозволів для українських автомобільних перевізників, які їздять за кордон.

Раніше стало відомо, що Україна і Польща домовились про взаємну видачу 160 тисяч дозволів на вантажні автомобільні перевезення на 2019 рік.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща планує скоротити кількість дозволів для українських перевізників