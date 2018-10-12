Україна погодила з Польщею дозволи на вантажні автоперевезення у 2019 році

“Після довгих дискусій, сторони дійшли згоди, що з метою недопущення зупинки автомобільного сполучення між нашими країнами буде здійснено обмін попередньою кількістю дозволів на 2019 рік у наступній кількості: для України — 160 тис.; для Республіки Польща — 160 тис.”, — зазначили у прес-службі.

У Мінінфраструктури також уточнили, що перемовини з польською стороною були вкрай напружені та інтенсивні. Зокрема, Польща наполягала на зменшенні квоти для здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень до 130 тис. дозволів. Україна у свою чергу наполягала на більшій кількості, наголосивши на тому, що пропозиція в 130 тис. дозволів не задовольняє потреби українських перевізників.

Нагадаємо, за оцінками в. о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова, опублікованих 9 жовтня, очікування в чергах на україно-польському кордоні становить до трьох діб. Українські перевізники та експортери несуть суттєві збитки.